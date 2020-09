Lounští kriminalisté vypátrali 35letou ženu z Lounska, na kterou bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Dotyčná byla odsouzena pro spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Soud ji vyzval, aby dne 21. srpna nastoupila do výkonu tohoto trestu. "Na uvedenou výzvu žena nereagovala a do vězení nenastoupila. Proto soudce vydal příkaz k jejímu dodání do výkonu trestu. Na jeho základě policisté ženu po vypátrání převezli do věznice," sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.