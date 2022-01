Problém mají hlavně obyvatelé okrajové zástavby Žerotína. „Vyšší hluk je znát už teď. Horší to bude v létě, až budeme víc venku a spát u otevřených oken,“ postěžovala si starší žena. Lidé se kvůli hluku pocházejícího z dálnice obrátili na žerotínské zastupitele. „Budeme to řešit. Lidé si na hluk stěžovali na poslední schůzi našeho zastupitelstva, zaznamenali ho hlavně v domech, které stojí při silnici na Zichovec. Obrátíme se na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a na hygienickou stanici,“ sdělil starosta Žerotína Jiří Křišťál. „Chceme měření hluku. Pokud se ukáže, že je vyšší, než určuje legislativa, budeme požadovat přijetí opatření. A to výstavbu protihlukové stěny,“ dodal.