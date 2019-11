Zhruba čtvrtina školních lavic zůstala ve středu v okrese Louny prázdná. Ve městech regionu stávkovali učitelé na pěti školách – ve třech základních a dvou středních. Řada dalších škol se k protestu nepřipojila, pedagogové ale často upozorňují na údajně špatnou situaci ve školství.

V Lounech zůstalo zavřené gymnázium. Více než 80 % učitelů se tam rozhodlo stávkovat. „Ke stávce jsme se připojili nejen z důvodů ekonomických deklarovaných odbory, ale zejména tím vyjadřujeme nespokojenost s postupem současného vedení ministerstva, u něhož postrádáme jasnou koncepci rozvoje školství,“ píše se ve zveřejněném prohlášení pedagogů gymnázia.

Vadí jim nejen údajné nedodržení slibů ohledně platů, ale také celková atmosféra ve školství. „Ministerstvo není schopno jednoznačně určit strategii rozvoje školství, učitelé nebyli seznámeni s jakoukoliv jasnou koncepcí. Sám ministr se opakovaně s nedůvěrou vyjadřuje ke kvalitě vzdělávání, jejíž je sám garantem. Většina z nás si svoje povolání vybrala jako práci, kterou máme rádi a jejímž hlavním cílem není mít nejvyšší výplatu ve státě a nejdelší dovolenou, ale vzdělávat děti tak, aby dokázaly pružně reagovat na pracovní i společenský život,“ uvedli učitelé lounského gymnázia s tím, že kvůli chybějící vizi je systém vzdělávání prý chaotický.

Do stávky se v Lounech nezapojila žádná z pěti základních škol. Na lounské ZŠ Kpt. Otakara Jaroše učitelé nestávkovali, rádi by ale viděli změny v českém školství. „Stávka upozorňující na platové a organizační problémy českého školství je potřebná a našla by širokou podporu, ale jít do stávky kvůli 1 – 2 % nám přijde nejen neetické, ale i naprosto zbytečné a jako promarněná příležitost. Rozhodli jsme se tedy, že stávku v této formě nepodpoříme,“ vysvětlil Petr Kučera zastupující i další pedagogy.

Učitelé z lounské školy upozorňují na údajné manipulace s čísly při prezentaci, kolik dostali přidáno. Vadí jim platové podmínky například u mladých učitelů. Poukazují ale také na financování celého systému školství, organizaci a systém výuky.

„Možná ještě mnohem důležitějším důvodem, než jsou zmíněné platy, proč jít do stávky, jsou naprosto nesystémové, nepedagogické a chaotické změny vyhlášek, které ministerstvo předkládá bez patřičných konzultací s lidmi z terénu i odborníky. To, že nejdeme v současné konstelaci do stávky, není vyjádření podpory vládě, jak informuje pan premiér. Je to vyjádření nepodpory nedostatečným požadavkům stávky. My nepůjdeme stávkovat za 8+2 či 9+1 %. My půjdeme stávkovat za opravdové a koncepční změny, které zachrání české školství, umožní mu tak plnit společenskou roli, která mu náleží,“ dodal Kučera.

Učilo se i na lounské Obchodní akademii a Střední odborné škole gen. F. Fajtla. I tam ale říkají, že to neznamená podporu vládě. Platy považují za důležité, ale ještě více ohrožující je prý podfinancování vzdělávání a údajně nesystémové a zmatečné změny a destabilizace systému.

V Žatci se ke stávce připojily tři základní školy. Uzavřené byly ZŠ Jižní, ZŠ Komenského alej a ZŠ náměstí 28. října. Školy v ulicích Petra Bezruče a ve Dvořákově fungovaly v běžném režimu.

Radnice pro děti ze stávkujících škol připravila náhradní program od 6 do 17 hodin v divadle. Děti, kterých přišlo zhruba 40, koukaly na filmy, hrály hry, soutěžily. „Moc mi to pomohlo, nemusela jsem si brát dovolenou,“ uvítala Pavla Skalická. V Žatci zůstalo zavřené také gymnázium, naopak na obchodní a zemědělské škole se učilo.

Odboráři stávkovali kvůli nesouhlasu s vládou schváleným zvýšením tarifní složky učitelských platů o 8 %. Původně požadovali růst o 15 %, nyní usilují alespoň o 10 %.