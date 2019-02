Louny /FOTO/ - V centru byl k vidění legendární červený doubledecker.

Olympijská atmosféra zavála v pondělí 13. června do Loun. Legendární dvoupatrový červený autobus přivezl olympijskou kampaň Žijeme Londýnem.

Hlavním symbolem akce je právě „olympijský“ doubledecker tovární značky Bristol byl vyroben v roce 1959. Je vybaven multimediální technikou a představuje komplexní informační základnu o všem, co souvisí s českým olympijským týmem a olympiádou v Londýně. Každý, kdo zavítal do jeho útrob, si mohl připomenout vítězné okamžiky českých sportovců či se dozvěděl o novinkách v přípravě olympiády, o historii olympijských her a olympijských idejích. Nechyběla soutěž s olympijskou tématikou. Autobus zavítá do celkem 128 měst.

Akce má motivovat k aktivní podpoře českých reprezentantů. Olympiáda se koná v Londýně v roce 2012.

