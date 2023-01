Pětadvacátá zimní bitva. Dnes je to velké setkání stovek šermířů, kterému v Podbořanech přihlíží davy diváků, průvod městem, trhy. Jde zřejmě o největší šermířskou podívanou u nás v zimě. Kdy to ale všechno začalo? Podle mých informací někdy v roce 1991. Já jsem se ale poprvé účastnil až v roce 1996, když jsem přišel do Agmenu, což byla podbořanská šermířská skupina. A to byl, myslím, čtvrtý ročník. Začalo to jako bitva party lidí, kteří si tam přišli jen zašermovat, zablbnout, úplně bez diváků. Byla to parta kolem Agmenu, bylo tam hodně vojáků z povolání. Tehdy to ještě ani nebylo pro veřejnost. Diváci byli snad až u třetí bitvy. Začínalo to na Kozinci, první dvě setkání byla myslím tam. Třetí pak někde na Lišce.

Jak vypadaly první bitvy?

Agmen se domluvil se třemi čtyřmi dalšími skupinami. Zašermovali si. Jak jsem říkal, původně i bez diváků, ti se přidali později. A postupně se bitva zvětšovala a zvětšovala. První bitvy byly hodně „na koleni”, takové amatérské. Co se týká zabezpečení, ozvučení, všeho. Všechno se posunulo. Postupně jsme zlepšovali aparaturu, ozvučení, zázemí, vše. Myslím, že se to hodně zvedlo. Když vezmu třeba poslední bitvu s Agmenem, tak tam bylo tak 50 šermířů a 150 diváků. Bylo to mnohem menší.

A teď?

Je to určitě unikátní zimní setkání. Většinou tak 200 šermířů a kolem 1000 diváků. Měli jsme i roky, kdy bylo přes 400 šermířů. Ale poslední ročníky bylo kolem 200. Někdy je 1200 diváků, někdy třeba 800. Maximálně bylo kolem 1500. Kolem 1000 lidí ale chodí pravidelně.

U lounské synagogy vzpomněli na zabité při holokaustu

Nyní je bitva už nerozlučně spjata s prostorem za koupalištěm. Tam tedy ale neodstartovala, že?

Ne, vůbec ne. První, jak jsme říkali, byla někde na Kozinci, pak na Lišce. Pátá byla myslím za lesíkem u koupaliště, ale ne tam, co je dnes. Šestá už byla v prostorách, kde je nyní, v amfiteátru u koupaliště. Ale byla to tehdy ještě taková skládka, místy bažina, prostoru byla tak polovina. Vozil se tam stavební materiál z bourání starých Podbořan. Později jsme ji zase přesunuli do Hluban, na pole, nedaleko dnešního Logitu. Tam byla jednou. A další se dělala v Hlubanech, kde je dnes pikniková louka. Tam bylo pět nebo šest ročníků. To bylo kousek od centra, ideální. Ale bitva se dál rozrůstala a už jsme se tam prostě nevešli. Takže se vrátila za koupaliště, kde mezitím město udělalo takový přírodní amfiteátr. Je to tam teď výborný prostor.

Pořadatel zimní šermířské bitvy v Podbořanech Ondřej Dragula.Zdroj: Deník/Hynek DlouhýKdyž Agmen skončil, ujal jste se pořadatelství. Proč jste do toho tehdy, ještě s přáteli, šli?

Agmen skončil, když odešli vojáci. A nám bylo líto bitvu ukončit, tak jsme to začali s partou kamarádů dál dělat, pokračovali jsme.

Proč už bitvy nejsou každý rok? Dříve to tak bývalo.

Kombinace více důvodů. Únava materiálu, pořadatelů. Je to náročné. Už jsme to nechtěli dělat každý rok. Vlastně každý ročník pro nás také skončí prodělkem. Takže je to kombinace více věcí. To rozhodnutí padlo při 20. ročníku, tehdy jsme mysleli, že bude super ročník, vše bylo připraveno, vše vycházelo, včetně počasí a tenkrát nepřišlo moc lidí. Tak jsme si řekli, že to budeme dělat obrok, aby to bylo také vzácnější.

Kde se lidé v Lounech bojí? Suzdalské náměstí nebo Husova ulice za kolejemi

Jenže pak přišla pandemie. Čtyři roky teď bitva kvůli covidu nebyla. Byla dlouhá pauza. Jak moc se těšíte?

Strašně. Opravdu dlouho to nebylo, naposledy v lednu 2019. Moc se těším, až začne.

Jak vidíte letos účast šermířů?

Šermíři se docela hlásí. Opět budou koně, věřím, že šermířů bude dost. Pravidelně jezdí i šermíři ze zahraničí, snad budou i letos. Budou zase velké kulisy, pyrotechnické efekty. Připravujeme tržiště, snažíme se, aby bylo tematické.

Jak moc se podle vás bitva změnila? Od těch prvních ročníků až dodnes?

Hodně, opravdu hodně. Hlavně v organizaci, ozvučení, počtu. Když to přirovnám a trochu přeženu, dříve to bylo takové ochotnické divadlo, dneska je to myslím povedené profesionální divadlo.

Na sídle zdejším vládl celému kraji krutý kníže Stanislav. Jeho bratr, právoplatný kníže Bořivoj, padl dříve v boji se seveřany. Zanechal po sobě ale jediného syna, jenž by měl, až dosáhne dospělosti, nastoupiti na stolec knížecí. A tento čas se kvapem blíží… Tak začíná letošní scénář bitvy. Jak to dopadne?

Uvidíme, přijďte se podívat (směje se)

Podbořanská zimní bitva

Letos proběhne 25. ročník, konat se bude v sobotu 28. ledna od 15 hodin v prostorách za podbořanským koupalištěm. Připraveno bude také dobové tržiště.