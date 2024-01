/FOTO/ Po loňské premiéře změny místa, se i letos konalo v Lounech tradiční Zimní v Ohři smočení. Bylo to u lávky při vstupu do Masarykových sadů.

Zimní v Ohři smočení 2024 – na lounském výstavišti se koupalo v Ohři. | Foto: Ladislav Bába

Místo je sídlem spolku Přívoz LN, kde je i mobilní sauna. Otužilce přišlo obdivovat i mnoho diváků. Po nezbytném měření teploty vody a vzduchu byl na řadě křest nováčků od přítomného vodníka. Pak už došlo na samotné koupání a populární „Spadla lžička do kafíčka, udělala žbluňk“, což se stalo za potlesku diváků. Voda měla 3,8 stupně C, vzduch 3 stupně C.