Zítra v Deníku: Šachy venku v parku a bydlení na venkově versus ve městě

Okres Louny, Ústecký kraj – Přečtěte si, jaká hlavní témata přinese zítřejší tištěné vydání Žateckého a lounského deníku.

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Čtvrteční tištěné vydání Žateckého a lounského deníku opět přinese pestrou mozaiku zpráv z dění v regionu i na celostátní úrovni, ze sportu, stejně jako z kulturního života. Podívejte se na hlavní lokální témata, které noviny zítra proberou.

Podium pro děti vyrobili odsouzení

Odsouzení z věznice v Novém Sedle na Žatecku vyrobili vyvýšené podium pro knihovnu ve Staňkovicích u Žatce. Sloužit bude jako místo pro hraní a zájmovou činnost dětí. Věznice pro Staňkovice vytvořila v minulosti i další věci.

Královská hra pod širým nebem

Milovníci šachové hry by měli mít v Lounech koutek se stolky a figurkami pro svou zálibu. A to dokonce pod širým nebem. Město chce do jeho zřízení investovat 25 tisíc korun. Čím se ještě mohou lidé venku zabavit?

Jak se vylidnil venkov a bobtnala města

Jak se měnil počet obyvatel ve všech obcích v ČR a v našem regionu? Na zajímavé údaje se podíváme při příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Zjistěte, kde se žilo na území českých zemí za císařpána Franze Josefa I. a kde například dnes.

