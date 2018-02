Zítra v Deníku: Začala sezona veselých masopustů a epidemie zavírá nemocnice

Okres Louny, Ústecký kraj – Přečtěte si, jaká hlavní témata přinese zítřejší tištěné vydání Žateckého a lounského deníku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Úterní tištěné vydání Žateckého a lounského deníku opět přinese pestrou mozaiku zpráv z dění v regionu i na celostátní úrovni, ze sportu, stejně jako z kulturního života. Podívejte se na hlavní lokální témata, které noviny zítra proberou.

Veselé masky chodí obcemi

Začala sezona masopustů. O víkendu byl první v Brodech u Podbořan. Následovat bude mnoho dalších. Přečtěte si, kde se chystá jaká veselice a co hostům nabídne.







Respirační onemocnění zavírají nemocnice pro návštěvy

Epidemie chřipky, respektive akutních respiračních onemocnění, řádí v kraji. Nemocnice hromadně kvůli prevenci zakazují návštěvy. A to do odvolání, tedy do doby, než se situace s nemocností zlepší.

