Život si loni vzalo dvanáct lidí. Nejčastěji si pro odchod vybrali pátek

Okres Louny – Nejvíce sebevražd se událo v pátek a dubnu. Dlouhodobé statistiky ukazují, že devět z deseti sebevrahů jsou muži a nejčastějším způsobem je oběšení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Že jsou muži silnějším pohlavím? Alespoň co se týká psychické odolnosti toto tvrzení rozhodně neplatí. Za posledních deset let si v okrese Louny vzalo život 109 lidí, mužů z toho bylo 95. Dlouhodobá statistická čísla stvrdil i rok 2017.

„V okrese Louny evidujeme v roce 2017 dvanáct sebevražd. V deseti případech šlo o muže, dvakrát se jednalo o ženu,“ vyčetla z loňských statistik policejní mluvčí Irena Pilařová.

Deset ku dvěma. I v loňském roce se tak potvrdily dlouhodobé statistiky, které ukazují, že na život si sahají daleko častěji muži. Ve velké většině. „Muži se hůře vyrovnávají s životními problémy a jednají spontánně. Své potíže chtějí vyřešit hned. Ženy bývají psychicky odolnější,“ vysvětloval pro Deník psycholog Josef Kovářík.

Od roku 2008 do konce roku 2017 zvolilo v okrese Louny sebevraždu jako „řešení“ osobní krize celkem 109 lidí. Z tohoto počtu bylo 14 žen (13 %) a 95 mužů (87 %). Dlouhodobě je tedy devět z deseti sebevrahů v regionu zástupcem „silnějšího pohlaví“.

Nejčastěji dochází podle odborníků k sebevraždám v přechodových obdobích. Když zima přechází do jara nebo naopak, když se podzim ochlazuje a přichází zima a tma. Do duší lidí, kteří řeší životní krize, se často přenáší sychravé počasí…

Vánoce? Spíš duben

A v jakém dni a měsíci si v loňském roce lidé v regionu brali život nejčastěji? „Nešťastným dnem se v tomto ohledu stal nejvícekrát pátek, měsícem duben,“ uvedla policejní mluvčí.

Často se traduje, že hodně sebevražd je kolem Vánoc. To ale není pravda, podle expertů je jich naopak v tomto období velmi málo. Odborníci říkají, že je to proto, že lidé doufají, že si na ně někdo vzpomene, obdaruje je, těší se v období vánočních svátků na své blízké. Dokazují to i statistiky, podle čísel je sebevražd v prosinci málo.

V loňském roce se v regionu potvrdila i další dlouhodobá statistika. Nejčastějším způsobem dobrovolného odchodu ze života je v okrese Louny oběšení. Následuje zastřelení. „Oběšení je obecně nejčastějším způsobem sebevraždy. Je to zřejmě nejjednodušší způsob, jak si vzít život. Málokdo má doma pistoli či velké množství účinných léků,“ pokračuje psycholog.

Ve smutném žebříčku figurují také podřezání, otrava léky nebo výfukovými plyny. V minulosti řešili policisté v regionu ale také zastřelení jateční pistolí, skok z velké výšky nebo utonutí po skoku do studny.

Lékař, uklízečka, manažer, řidič, dělník, podnikatel nebo učitel. Je to jedno. Složité životní situace se nevyhýbají nikomu, každý ji řeší individuálně. Odborníci upozorňují, že vůbec nezáleží na sociálním postavení.

Nejvíce sebevražd za posledních deset let se událo v okrese Louny v roce 2008 – 16. Toto číslo jistě ovlivnila také hospodářská krize. V roce 2009 si vzalo život 11 lidí, rok poté 10. Nejméně sebevražd za poslední roky evidují kriminalisté v roce 2011, tehdy jich bylo 5. V roce 2012 řešili 10 případů, rok poté 11. V roce 2014 evidují číslo 12, v roce 2015 je ve statistikách zapsáno číslo 10, předloni vyhaslo 12 životů, stejně jako loni.