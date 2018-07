Život v obcích: V anketě propadly Louny i Žatec. Jsou na chvostu žebříčku

Okres Louny /ANKETA/ - Radnice v regionu nesouhlasí s výsledkem průzkumu Obce v datech.

Velmi nelichotivě skončil pro města na Lounsku průzkum kvality života, který prováděla společnost Obce v datech. Umístilo se až na chvostu žebříčku. Vedení měst s výsledky nesouhlasí, jsou prý zkreslené.

Společnost Obce v datech v průzkumu hodnotila vztahy mezi lidmi, činnost radnice, služby, zdravotní péči, vzdělávání, bydlení, možnost vyžití, materiální zabezpečení i životní prostředí. „Na základě dat porovnáváme ve 206 obcích kvalitu života a ukazujeme, co si o bydlení v obcích myslí jejich obyvatelé. Projekt obce nehodnotí, ale pouze porovnává dostupnost daných služeb a možností v jednotlivých obcích,“ říkají tvůrci projektu.

Města z regionu dopadla mizerně. Louny skončily na 178. místě, Podbořany na 199. místě a Žatec dokonce těsně před koncem na 201. pozici z 206 obcí. „Nesouhlasím s tím. Věřím, že naše město jde vpřed. Nemyslím si, že je to úplně objektivní,“ zhodnotil výsledek města chmele a piva místostarosta Žatce Jaroslav Špička.

Ani v Lounech nepovažují průzkum za objektivní. „Takovým věcem příliš nevěřím. Záleží na tom, koho se ptají, na jaké vybrané věci se dotazují a podobně. Je to podle mého zkreslené. Nedělal bych z toho žádné závěry,“ řekl lounský starosta Radovan Šabata.

Krásná ale mrtvá města

Veřejnost je rozdělená. Někdo průzkumům věří, jiní naopak ne. „Žiji v Žatci desítky let. Je to krásné město, žije se mi tam dobře, je to v pohodě,“ popsal svůj vztah k Žatci například Milan Macke. Naopak Iva Dosedělová průzkumu věří. „Mohlo by se tu dost věcí zlepšit. Vyžití tu moc není,“ svěřila se.

„Podobná hodnocení holých statistických čísel mohou být ošidná, někdy dost zkreslují. Žiji tady a myslím si, že tak špatné to zase není. Na druhou stranu tak katastrofální výsledek asi nebude náhoda,“ doplnil další Žatečan Ota Blail.

Podle něj mohou být na vině špatného hodnocení hlavně zhoršující se vztahy nejen mezi lidmi, ale i na radnici, což může veřejnost otravovat. Lidé jsou podle něj zatrpklí a když se nějaká akce děje, mnohokrát na ni ani nepřijdou.

Úplně nejlépe v hodnocení míst dopadly Říčany před Prahou a Černošicemi. Čtvrtá skončila Třeboň, páté Trhové Sviny a šestý Beroun. Naopak poslední byla Orlová, předposlední skončila Karviná.

Automaticky vzadu?

Podle místostarosty Kadaně Jana Losenického, jehož město skončilo na 187. místě, funguje v podobných průzkumech určitý „vzorec“. V čele žebříčku jsou totiž zejména Praha, Brno a jejich okolí. Dobře bodovala i města v jižních Čechách. Na opačném konci jsou pak města v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. „Vlastně všechna města z Ústeckého a Moravskoslezského kraje dopadla špatně. Není tam výjimka. Jakoby platilo, že je-li město z Ústeckého kraje, musí být vzadu, žije se tam špatně. To si nemyslím. Některé regiony jsou v podvědomí hodnoceny špatně, a tak jdou rovnou dozadu,“ řekl Losenický.