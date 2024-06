Obchvat Žiželic: Stavba obřího mostu je v plném proudu, pilířů bude méně

/FOTO, VIDEO/ Na Žatecku na silnici I/27 Most – Plzeň je v plném proudu stavba obchvatu Žiželic. Práce probíhají za úplné uzavírky této frekventované komunikace, hlavním prvkem nového úseku bude s necelými 380 metry dlouhý most přes údolí potoka Hutná. Nyní probíhají práce na jeho založení. Díky němu se řidiči po zprovoznění, v plánu to je v únoru roku 2026, vyhnou obci, klesáním a stoupáním, několika ostrým zatáčkám a úrovňovému železničnímu přejezdu.

Na Žatecku na silnici I/27 Most – Plzeň je v plném proudu stavba přemostění Žiželic. | Foto: se svolením ŘSD