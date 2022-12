„Dlouho jsme o tom přemýšleli, mrzí nás to, ale jiné řešení nevidíme. Obec se zastavila, rozvoj se zabrzdil, chceme, aby se to opět rozjelo,“ zdůvodnila rozhodnutí své a svých kolegů bývalá starostka Makuková. „Vedly nás k tomu hrubé chyby současného vedení, se kterými nechceme být spojováni. Nekompetentní rozhodování a vedení, po kterém bude trpět život v obci,“ zmínila. „Lidé se v budoucnu nebudou ptát, kdo konkrétně pochybil, kdo je tím, kdo porušoval zákon. Bude se říkat, že to udělalo zastupitelstvo. Nejsme spokojení, jak je nezodpovědně nyní naše obec řízená, a proto jsme se rozhodli odstoupit. Nechceme s tím být spojení ani jako řadoví zastupitelé,“ dodala Makuková.