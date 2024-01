Nakloněné a poražené stromy, zpřetrhané potrubí, terénní propady a utržený svah s vysokou stěnou hlíny těsně u kaple. Tak vypadá místo sesuvu svahu v Žiželicích. Špatnou zprávou je, že pokračuje dál. První známky pohybu zaznamenali odborníci loni na podzim, v posledních dnech masa zeminy sjela dál do údolí.

Sesuv v Žiželicích.

Odhalená stěna v místě začátku sesuvu kousek od kaple se výrazně zvýšila, nyní dosahuje zhruba tří metrů. Panují obavy o osud této památky, kterou církev ve spolupráci s obcí preventivně vyklidila. Svah se sune do potoka Hutná, aby jeho koryto nepřehradil, Povodí Ohře nechalo zeminu odbagrovat.

Podle odhadů je v Žiželicích v pohybu zhruba 90 tisíc metrů krychlových zeminy. „Na řešení vzniklé havárie pracujeme. Připravuje se stabilizace svahu v horní části sesuvu, dochází k jeho odlehčení a řízenému odčerpání vod, která se ve svahu hromadí,“ informovala starostka Květa Panská. Vedení obce varovalo, že je svah velmi aktivní a žádá, aby do míst nikdo nechodil. Prostor je ohrazený páskou. K dalšímu pohybu by mohlo dojít v příštím týdnu, kdy s výrazným oteplením rozmrzne půda. Obec se žádostí o pomoc oslovilo krajský úřad i ministerstvo životního prostředí.

Sesuvem je hlavně ohrožená kaple Navštívení Panny Marie z počátku 18. století. Kulturní památka, která před lety prošla rekonstrukcí, je v majetku obce, stará se o ni Vilém Marek Štěpán z liběšické fary římskokatolické církve. „Kapli jsme uzavřeli, její mobiliář se přesunul do jiného kostela na Žatecku. Pravidelné bohoslužby, které se v kapli konaly v sobotu, jsou přerušené,“ sdělil. Z preventivních důvodů se přesunul také kamenný kříž, který vedle kostela stál. „Nezbývá nám než věřit, že to s kaplí dobře dopadne. Bohužel občas si příroda dělá to, co se nám moc nelíbí,“ dodal otec Vilém.

Místo denně sledují pracovníci Povodí Ohře. Panují obavy, aby sesuv nezahradil koryto potoka Hutná a voda v obci nevytvořila jezero. „Podle dohody s obcí a geology jsme provedli sanační zásahy, které zlepšily odtokové poměry. Odstranili jsme náletové dřeviny a další překážky. Pomocí kráčejícího bagru jsme odstranili nezbytné množství zeminy pro zprůtočnění dna koryta vodního toku. Další zásahy se budou odvíjet od pokynů geologů a vývoje sesuvu svahu,“ sdělila mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Místo sledují odborníci ze společnosti Geofos, která je jedním ze členů sdružení firem, které u Žiželic staví silniční obchvat. Parametry sesuvu, který má zřejmě souvislost s podzimními intenzivními dešti, pravidelně měří. Kolem obce se pohybují více než rok, v místě provádějí průzkum pomocí šesti desítek vrtů. „Na nich vidíme, že je to tady z geologického pohledu velice pestré. Střídají se jíly s různým obsahem prachovitých částic a písky,“ vysvětlil před časem geolog společnosti Geofos Petr Stöhr.

Stavba silničního obchvatu obce, jehož součástí bude 377 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký most, se rozjede letos na jaře. Řidičům by měl začít sloužit na přelomu let 2025 a 2026. Most vyroste několik set metrů od nynějšího sesuvu.Nestabilní podloží v kombinaci s vodou v posledních desetiletích způsobily u Žiželic několik sesuvů. Některé zasáhly silnici I/27 Most – Žatec. Například na podzim roku 2015, kdy se utrhl svah nad železničním přejezdem. Přímo pod kapličkou u potoka se sesuv objevil v devadesátých letech 20. století. Oba ale nebyly tak rozsáhlé jako ten současný.

Geologicky složité podmínky spojené s častými sesuvy svahů jsou v Žiželicích dané historickým vývojem. Před miliony lety, v třetihorách, ústily do Mostecké pánve řeky, které odvodňovaly rozsáhlé území Čech. Na pomezí dnešního Žatecka, Mostecka a Chomutovska vznikla oblast geology pojmenovaná Žatecká delta s jílovitými a písčitými usazeninami. Podmáčené svahy jsou v dnešní době náchylné na sesuvy, hlavně zakládání větších staveb je komplikované.

