Petr Kinšt dnes 06:20

/FOTO, VIDEO/ Pod kaplí v Žiželicích kousek pod silnicí I/27 Most – Žatec se loni na podzim daly do pohybu desítky tisíc tun zeminy. Svah poměrně dramaticky ujel do potoka Hutná. Téměř po roce je stále v pohybu, rychlost sesuvu se podařilo zpomalit díky opatřením, která ve svahu v minulých měsících proběhla. Pomáhají hlavně žebra, která nestabilní svah odvodňují a také vrtané studny s čerpadly, které v oblasti nechalo zřídit Ředitelství silnic a dálnic.