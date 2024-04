Dopravní peklo. V květnu se na dva roky zavře silnice I/27 v Žiželicích

/FOTO, VIDEO/ Kvůli opravě železničního přejezdu v Žiželicích je v pondělí 8. a úterý 9. dubna uzavřena silnice I/27 Most – Plzeň na Žatecku. Řidiči na této trase tak mohou zakusit, co je čeká zhruba dva roky. Od poloviny května do roku 2026 bude totiž silnice I/27 v Žiželicích kvůli výstavbě obchvatu úplně uzavřena. Řidiče čekají několikakilometrové objížďky.

V Žiželicích na Žatecku se s přicházejícím jarem rozeběhly práce na stavbě obchvatu silnice I/27 Most – Plzeň. | Video: Deník/Petr Kinšt