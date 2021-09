Způsobil tím škodu předběžně vyčíslenou na 12 tisíc korun. „Policisté se obrací na případné svědky, kteří by měli jakékoli informace vedoucí k dopadení pachatele, aby je poskytli na Obvodním oddělení policie ČR v Žatci,“ informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Případně svědci mohou volat na telefonní číslo 974 445 400 nebo přímo na linku 158.

Žatečtí policisté hledají neznámého pachatele, který v době od nedělního dopoledne do pondělního večera (tedy od 5. do 6. září) z volně přístupného staveniště rozestavěného domu u Bezděkova odcizil několik dřevěných krokví a trámů o délce až šest a půl metru.

