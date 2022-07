Ivana Dvořáková na dovolenou, kterou strávila před 10 lety s rodinou v Egyptě, nikdy nezapomene. Ne proto, že by ji uchvátily pyramidy, ale kvůli tomu, že po návratu domů našla byt zcela vyrabovaný. „Byla to hrůza, těšili jsme se, jak si po náročných dnech odpočineme, a místo toho nás čekaly hodiny na policii a úklid bytu,“ vylíčila Deníku svůj nemilý příběh žena, která po opuštění bytu o prázdninách přišla o peníze, rodinné šperky i drahou elektroniku. „Všude byl strašný nepořádek, věci byly zpřeházené na podlaze, děti měly vyrabovaná prasátka, bály se v bytě spát. Museli jsme je s manželem odvézt k sousedům,“ popsala zážitek, který jí během pár vteřin zhatil nabranou energii z dovolené.

Počet vloupání do bytů

leden až prosinec 2021 / 2020

Děčín - 66 / 45

Chomutov - 36 / 39

Litoměřice - 29 / 21

Louny - 19 / 17

Most - 58 / 68

Teplice - 42 / 39

Ústí - 45 / 41

Celkem - 295 / 270

Zdroj: Policie ČR

Takovou zkušenost neprožila sama. Policisté každoročně zaznamenávají v letních měsících vyšší počet vloupání do bytů, než je tomu v jiných obdobích roku. Lze to vysledovat z policejních statistik. Zatímco například v únoru 2019 řešila policie v kraji 17 vykradených bytů, ve stejný rok v srpnu jich lidé nahlásili 29. Podobný trend lze v dostupných srovnávacích tabulkách na portálu Policie ČR vidět také o rok později.

„Zloději si přes léto tipují zejména opuštěné byty, poznají to podle různých indicií,“ přiblížila Ilona Gazdošová z teplické policie. „Mohou to být přeplněné schránky letáky nebo několik dní po sobě nechané zatažené žaluzie,“ naznačila, co jsou jasná lákadla pro zloděje.

V poslední době to je ale také nerozvážnost lidí při odhalování svého soukromí na sociálních sítích, kde zveřejňují fotografie z dovolených. „A tam si zloději mohou své oběti vytipovat,“ dodala Gazdošová.

Pokud lidé budou mít tu smůlu a najdou po návratu byt vykradený, měli by podle policie zachovat chladnou hlavu. „Zavolat tísňovou linku 158 a vyčkat příjezdu policie. Doporučujeme kvůli otiskům prstů na nic nesahat a věci nechat rozházené. Rozhodně by lidé neměli začít hledat, co jim chybí nebo uklízet,“ nabádá, jak se zachovat v takových situacích, ministerstvo vnitra na svých webových stránkách v sekci prevence.

Vykradené byty a domy policie řeší prakticky každý měsíc. Objasnit se kriminalistům podařil jarní případ z Teplicka. Dvojice zlodějů, muž a žena, si vytipovala jako objekt svého zájmu dům v Krupce-Maršově. Nejprve šla dovnitř na průzkum žena, která měla za úkol zjistit, zda je „čistý vzduch“. Poté do bytu vnikl její parťák, který už nešel ven s prázdnou. Odnesl bourací kladivo, kabely a elektrické míchadlo. Více toho nepobral. Vrátil se ale vybavený pomůckou na kolečkách, na které z domu vyvezl lednici. Pak se do domu do třetice vrátil společně se ženou. V donesených taškách si odnesli různé montážní pěny a několik lahví alkoholu. Všechny věci potom rozprodali. Majiteli vznikla škoda ve výši 25 tisíc korun.

Stručný přehled rad policistů, než odjedete na dovolenou

• Nechlubte se svými majetkovými poměry.

• Nezveřejňujte předčasně svůj odjezd.

• Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi.

• Přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu.

• Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené.

• Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.

• Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude vaši domácnost navštěvovat.

• Požádejte někoho, aby vám kontroloval a vybíral poštovní schránku.

• Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen. Využijte například elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.

• Zdokumentujte své cenné věci (seznam, fotodokumentace), případně sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.

• Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu.

• Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle bez titulů.