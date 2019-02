Okres Louny - Podle velitelů strážníků je fantazie lapků bezmezná, před Vánoci je opět krádeží více.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zahradníková Veronika

V telefonní budce, v herně, ale ani v zaměstnání nejste před zloději v bezpečí. Jako každý rok se jejich aktivita před Vánoci zvyšuje. Nápady někdy překvapí i zkušené policisty.

Žádný velký boom krádeží, přesto jich je více, shodují se velitelé městských policií v okrese Louny. „Nepatrně se počet krádeží v předvánočním čase zvýšil, ale není to žádný extrém. Může to ale ještě přijít,“ říká ze zkušenosti Zdeněk Valeš, ředitel lounských strážníků.

Zloději jsou „připraveni“ v každém prostředí. Například v Lounech si v minulých dnech ženu ve středních letech vyhlédl lapka v telefonní budce. Když volala, přistoupil k ní zezadu a zpod ramene jí vytrhl peněženku. Stačil jen malý okamžik.

Bez financí skončila také prodavačka z jednoho z obchodů na lounském Mírovém náměstí. Kabelku měla uloženou pod pultem, zloděj ale neváhal a i do prostor, do kterých veřejnost nesmí, se odvážil. Žena tak přišla o jedenáct tisíc korun.

Podobné zkušenosti jako v Lounech, mají i o kousek dál, v Postoloprtech. „Samozřejmě je krádeží více, zrovna v minulých dnech jsme měli například okradeného v herně, na chvilku si odložil věci,“ přidává příklad velitel postoloprtských strážců zákona Aleš Tallowitz.

Podle něj lidé sami připravují šance pro nenechavce. „Nejlepším příkladem je třeba kabelka odložená v nákupním vozíku, to je to nejhorší, co můžete udělat. Každá žena řekne, že si ji hlídá. Stačí ale jen mžik, otočení a kabelka i s penězi, kartami a doklady je pryč,“ říká Tallowitz. „Lidé jsou před svátky více nervóznější, spěchají a nedávají pozor. Navíc mají u sebe hodně peněz, to je pro zloděje ideální situace,“ pokračoval.

Nejvíce ztíží lidé „práci“ lapkům, pokud se uklidní a nakupovat budou na karty, myslí si Tallowitz.

Hlaste i drobné krádeže

Okradení často v předvánočním spěchu ani ztrátu neohlásí, zvláště při menších krádežích. To podle odborníků není dobré, zloděje tak nemůže čekat žádný trest. Ani v Žatci není situace jiná. „Kapesních krádeží tu máme minimálně, zvýšil se ale jako každý rok počet krádeží v nákupních centrech. Tam jezdíme denně, nejvíce případů zaznamenáváme v Kauflandu,“ prozradil Jiří Štorek, ředitel Městské policie v Žatci.

Každý zkušený lapka si je vědom, že nesmí ukrást zboží za více než pět tisíc korun. Do této hranice se totiž podle zákona jedná jen o přestupek, nikoli o trestný čin. Zloději používají různé triky, například využijí tlačenice u pokladny a protáhnou se se zbožím bez zaplacení. Jindy strčí lup pod bundu nebo ho zabalí do jiného zboží, levnějšího. Známy jsou i případy, kdy se skupinka rozhodla projet násilím. Jeden zaměstná prodavačku, druhý se i s vozíkem rozjede a zastaví se až u auta na parkovišti. „Fantazie zlodějíčků nezná hranic. Vše, co vás napadne, už jsme zaznamenali,“ dodal Jiří Štorek.