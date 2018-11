Změna jízdního řádu se dotkne v Lounech osmi spojů hromadné dopravy

Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 20 000 Kč

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení Seřizovač. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Triangle 61, V důsledku přicházejících nových projektů do našeho výrobního závodu hledáme k nám do firmy dalšího Seřizovače., Máte zkušenosti se seřizováním a údržbou výrobní linky?Jste manuálně zručný?Máte technické myšlení?V tom případě pro Vás máme zajímavou pracovní příležitost - SEŘIZOVAČ., Co vás čeká:, Zajišťování co nejefektivnějšího chodu linky s důrazem na bezpečnost a kvalitu výroby, Drobná údržba a seřízení strojního zařízení na svěřeném úseku.Přestavba strojů na jiný výrobek podle výrobního plánu.Školení operátorů výrobních linek v rozsahu seřízení strojů, TPM a drobných oprav.Výpomoc Team leaderovi při organizaci směny, Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:, Zkušenosti se seřizováním a údržbou výrobní linky, Zkušenost s ABB roboty výhodou.Technické myšlení.Manuální zručnost.Ochotu pracovat na směny., Co Vám můžeme nabídnout:, Zajímavé platové ohodnocení.Možnost dalšího vzdělávání (jazykové kurzy, odborné kurzy), Dotované stravné.Příspěvek na dopravu, Další firemní benefity po zkušební době, Moderní pracovní prostředí .https://youtu.be/Awx9Xl_aFg4),Firemní akce, kontakt: e-mail: kariera@cz.gestamp.com. Pracoviště: Gestamp louny s.r.o., Průmyslová, č.p. 61, 438 01 Žatec 1. Informace: Michaela Malcovská, +420 702 087 929.