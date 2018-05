Zná je málokdo. Vychází kniha o německých antifašistech

Ústecký kraj - Historická publikace má křest ve čtvrtek v Praze na mezinárodním veletrhu Svět knihy.

Neznámí hrdinové mluvili i německy. Tak nazval svou knižní novinku historik ústeckého muzea, publicista a scenárista Martin Krsek.

„Je to má první opravdová kniha. A je v ní řada dosud nepublikovaných faktů a fotografií,“ tvrdí autor, který ovšem napsal i titul Ústí nad Labem z edice Zmizelé Čechy nebo publikace Ústecká a Litoměřická Nej.

Zajímají ho příběhy českých Němců z časů před 2. světovou válkou, osudy lidí, kteří byli ochotni nasadit vlastní život v boji proti nacismu. Někteří pro budoucnost zachránili velké hodnoty.

Například „nenápadný“ hrdina Josef Patz na jaře 1945 zabránil svým druhům z německé armády zničit ústecký Benešův most, mohla tak přes něj přejít Rudá armáda. A školák Josef Dědek zase poškodil nálože ve střekovských zdymadlech na Labi a ta díky němu zůstala zachována.

Hrdinou byl i Rudolf Sieber, manžel slavné německé herečky Marlene Dietrich. „Díky filmovému producentovi a rodákovi z Ústí Rudimu se Marlene angažovala proti nacistům,“ připomíná autor knihy.

„Byla součástí americké armády jako civilní pracovník s hodností kapitána. Tím se stala zrádkyní Německé říše, přestože nacisté velmi usilovali o to, aby byla tváří nacistické kinematografie. Zásadní zásluhu na tom má právě Rudi. Neuvěřitelné a dramatické příběhy knihy jsou někdy ještě napínavější než smyšlené thrillery,“ tvrdí Krsek.

Napsat tuto knihu pro něj znamenalo ponořit se do archivů, přečíst řadu dokumentů v češtině i němčině.

„Příběhy německých antifašistů sbírám léta, ale až pro tuto knihu jsem měl příležitost je rozpracovat. Třeba neuvěřitelný příběh šesti bratrů Morcheových, bojovníků proti fašismu. Osud rodáků z Pirny a ze Stvolínek na Úšťecku asi dost čtenářů překvapí. Bratři byli ve svém boji opravdu divocí, nezaostávala za nimi ani jejich matka, dělnice a samoživitelka Elisabeth. Už v roce 1933 zažili peklo koncentračního tábora a vězení,“ popisuje autor.

K Morcheovým získal dobové zatykače z gestapa z Drážďan, i ty mu poskytly řadu dramatických informací. „To, co zažili, by žádný scenárista nevymyslel. Trochu se nabízí srovnání s bratry Mašíny, ale ti byli jen dva. Šestice Morcheů, to byla malá úderná jednotka, která v pohraničí bojovala proti gestapu i henleinovcům. Později utekli přes Polsko do Anglie a SSSR, aby mohli pokračovat v boji proti nacistům,“ líčí Krsek.

Příběh Morcheových podle něj nabourává českou představu o odboji proti nacistům. „Pro podobné hrdiny trval tento odboj už od roku 1933 nepřetržitě až do roku 1945. Tedy nikoli od okupace 1938 či od vypuknutí války 1939, jak máme zafixováno z českého pohledu,“ uzavírá autor.

Knihu ve čtvrtek pokřtí ve stánku České televize na knižním veletrhu v Praze.