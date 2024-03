„Je to pořádný průšvih, vnímám to velmi špatně. Je to skvrna na našem hnutí. Všech poctivých sokolů se to velmi dotklo. Zůstává z toho rozum stát. Měla by se z toho vyvodit zodpovědnost, mimořádný výbor 9. března by měl starostku odvolat,“ řekl starosta Sokolské župy Sladkovského Pavel Hnátek. Ta sdružuje 18 jednot na Lounsku a Žatecku, mimo jiné několik fotbalových oddílů. „S penězi to žádná sláva obecně není, je jasné, že ty desítky milionů korun budou někde chybět,“ poznamenal Pavel Hnátek.

Sokolové jsou stejně jako ostatní sportovci financováni ze státních peněz, nezanedbatelná je pomoc měst a obcí a někdy i kraje. A podstatnou roli hrají členské příspěvky.

Podobně hovoří starosta Sokola Děčín Oldřich Kadlec. „Za vedením Sokola je kus odvedené práce, ale tohle tolerovat nejde. Mimořádný sněm by měl starostku odvolat a zvolit nové vedení,“ řekl představitel tělovýchovné jednoty, která sdružuje například volejbalisty nebo turisty.

Jednoty z Děčína a Ústecka zastřešuje Sokolská župa Severočeská – Novákova. „Je to pro nás hrozné zklamání. Nechápu, že se něco takového mohlo vůbec stát,“ řekla její starostka Dagmar Toncarová.

Starosta TJ Sokol Mšené Lázně Rostislav Lariš celou situaci vnímá i jako selhání kontrolních orgánů. „Každý dokument, každý příkaz k úhradě by měli podle stanov podepisovat dva lidé. U jednot je to zpravidla starosta a jednatel. Vidím to jako velké manažerské selhání,“ řekl představitel jednoty spadající do župy Podřipské. Vychovává například celorepublikově úspěšné boxery, v jejích řadách nechybí fotbalisté a mnoho dětí. „Pokud starostka neodstoupí, na sněmu by měla být odvolána,“ řekl Rostislav Lariš. Ten je zároveň starostou této obce na Litoměřicku.

V Ústeckém kraji jsou sokolské jednoty rozdělené do čtyř žup. Také jednatel Krušnohorské – Kukaňovy, jež sdružuje organizace z okresů Chomutov, Most a Teplice, Karel Klobouk je z celé události znepokojený. „Je to celé nešťastné, vrhá to stín na celý Sokol. Starostka zaměstnala někoho, kdo byl v insolvenci, měl dluhy. Měla si dát na jeho práci větší pozor,“ řekl. „Měla by být natolik soudná a sama odstoupit,“ dodal.

Podle něj by se na mimořádném sněmu z toho měly vyvodit závěry a řešit, jak celé vedení Sokola funguje. „Za důležité považuji také to, aby celou věc řádně vyšetřila policie,“ dodal.

Asistentka Eliška C. měla z bankovních účtů České obce sokolské po čtyři roky neoprávněně odvádět na vlastní konta desítky milionů korun. Za ně si posléze pořizovala luxusní kabelky, šperky i hodinky, přestože byla kvůli dřívějším dluhům v insolvenci. Poté, co se v lednu na její činy přišlo, si žena vzala život. A to přímo v Tyršově domě, kde sokolská obec sídlí. „S policisty maximálně spolupracujeme. Vše zřejmě nasvědčuje tomu, že se jedná o selhání jedince, který pomocí profesionálně zfalšovaných dokumentů podvedl banku i naši organizaci. Nad důmyslností podvodu i kvalitou falzifikátů se pozastavovali i vyšetřovatelé,“ uvedl nedávno mluvčí České obce sokolské Radek Smekal.

Dosud není známá přesná výše škody. Orgány činné v trestním řízení navíc stále zjišťují, zda neexistuje nějaký spolupachatel.

