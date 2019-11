Autobusové nádraží v Žatci patří k nejhezčím v regionu. Vzniklo v roce 2015 rozsáhlou rekonstrukcí starého, přestavba vyšla na přibližně 46 milionů korun. Z toho necelých 40 milionů zaplatila Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Nádraží dostalo podobu historického opevnění.

„Značnou část nákladů stálo to, co veřejnost nevidí. Zejména rekonstrukce inženýrských sítí pod povrchem,“ uvedla při slavnostním otevření v říjnu 2015 starostka Zdeňka Hamousová s tím, že třeba budova čekárny ve tvaru opevněné bašty stojí na osmimetrových pilotech.

Autobusové nádraží v Žatci denně využijí tisíce cestujících, zajíždějí na něj dvě stovky autobusových spojů. Také vozy městské hromadné dopravy, její zastávka v horní části Nákladní ulice byla po rekonstrukci nádraží zrušena.

Cestující mají v Žatci k dispozici moderní autobusové nádraží nesrovnatelné s tím, co ve městě dosud bylo. „Skládá se z několika stavebních objektů. Vznikla čekárna, samoobslužné WC, přístřešek pro cestující, nové jsou inženýrské sítě i veřejné osvětlení,“ vypočetla Denisa Harajdová z odboru rozvoje města žatecké radnice. Kvůli případným vandalům nádraží monitorují kamery. Vzniklo také schodiště s přístupem na ulici Pod Střelnicí. Místo se stalo frekventovaným veřejným prostorem, v nejbližším okolí je pizzerie, hotel a několik obchodů.

Místo, kde se autobusové nádraží v současné době nachází, prošlo během historie Žatce dlouhodobým urbanistickým vývojem. Nacházel se tam příkop, který lemoval městské hradby. V 19. století se zasypal a místo se změnilo v zahradu tvořící reprezentativní vstupní prostor do objektu Střelnice. V šedesátých letech 20. století se zahrada zrušila a v místě se postavilo autobusové nádraží. Od devadesátých let chátralo, cestující přišli o čekárnu i toalety. Zvažovalo se, zda nádraží nepřestěhovat někam jinam, od těchto úvah se ale nakonec upustilo.

Střelnice padla

Kdysi Žatečany oblíbený společenský dům Střelnice koupil soukromý investor, který ho zboural a na jejím místě vyrostlo parkoviště pro hotel, jenž se v prostoru nádraží nachází. Město chtělo pozemek koupit, jeho majitel ho ale nakonec neprodal. Kvůli tomu se záměr rekonstrukce musel změnit, původní studie počítala s kompletním uzavřením prostoru kruhovým segmentem zastřešeného nástupiště.

Zrekonstruované autobusové nádraží má podobu středověkých hradeb, objekt čekárny je ve tvaru bašty. „Inspirace navazujícími dochovanými středověkými hradbami byla pro nás hned od začátku nepotlačitelná. Tomu odpovídá volba opuky jako dominantního materiálu, členění fasády a rozmístění jednotlivých okenních otvorů v čekárně,“ uvádí žatecký ateliér Huml a Vaníček, který studii pro město Žatec k rekonstrukci autobusového nádraží vypracoval. Prováděcí dokumentaci připravila společnost Design projekt Žatec.

„Mně se autobusové nádraží líbí. Vypadá moderně, na druhou stranu docela dobře zapadá do historického vzhledu města,“ pochvaluje si Jana Novotná, která do Žatce často jezdí autobusem z Kadaně. „S původním se to nedá vůbec srovnat. Vypadá pěkně, jsou tady záchody, dá se koupit i nějaké občerstvení,“ doplnil na závěr její manžel Lukáš Novotný.

Vaníček: Z původního záměru zbylo jen nedokončené torzo

Chmelový maják, rekonstrukce sousedního chmelařského muzea s novým vstupem, modernizace gynekologicko porodnického oddělení nemocnice, budova bývalého Telecomu, revitalizace kapucínské zahrady nebo obnova renesanční sladovny. Pod těmito projekty v Žatci je podepsáno tamní architektonické studio Huml a Vaníček. Stojí také za ideovým námětem rekonstrukce autobusového nádraží v Žatci, pro město vypracovalo architektonickou studii. Nádraží po rekonstrukci, která skončila před čtyřmi lety, patří k zajímavým stavbám regionu.

„Z původního záměru rekonstrukce nádraží bohužel zbylo jen nedokončené torzo. To negativně ovlivnilo celkový výsledek,“ říká přesto Jiří Vaníček ze zmíněného architektonického studia.

Dnešní podoba autobusového nádraží se nese v duchu středověkých hradeb. Co vás přivedlo k této myšlence?

Základní zadání, co se týče vybavenosti, parametrů a počtu zastávek vyšlo z požadavku města. Stavba byla limitována pozemkem původního nádraží a požadavky majitelů sousedních nemovitostí. Jednoznačně, inspirace vycházela z městských kamenných hradeb, na které objekt terminálu navazuje. Snahou bylo vytvořit moderní, hmotově ne příliš dominantní objekt s využitím tradičních materiálů a stavebních prvků. Válcovitá hmota čekárny, stojící v místě původního příkopu v těsném sousedství kamenných hradeb, má skutečně vyvolat dojem hradební bašty.

Byla „ve hře“ i jiná varianta podoby nádraží?

Ano, byly různé alternativy. Od hlavového nádraží, které by vycházelo z původní koncepce až po otevřené „ostrovní“ nástupiště ve středu plochy. Po diskusích s provozovatelem a investorem byla zvolena výsledná varianta, kterou známe v dnešní podobě nádraží.

Jak vnímáte zpětně, že se městu nepodařilo dohodnout s majitelem pozemku, který vlastní hotel Černý orel? S pozemkem se původně počítalo. Nádraží má tak jinou podobu, není „uzavřené“.

Kryté nástupiště s informačními systémy bylo navrženo po obvodě stavebního pozemku jižně od hotelu Černý orel. Tím se podařilo opticky uzavřít celý prostor a navodit atmosféru uličního korza. Bohužel se značná část kruhovitého nástupiště navazující na hotel nerealizovala a z původního záměru zbylo jen nedokončené torzo. To negativně ovlivnilo celkový výsledek.

Nádraží slouží veřejnosti čtyři roky. Cestujícím se výrazně zvýšil komfort.

Situace na původním autobusovém nádraží už byla kritická. Nespokojenost cestujících byla oprávněná. Chybělo jakékoliv zázemí, toalety, čekárna… To stavba nového terminálu vyřešila.

Přemýšlíte nad tím, že byste dnes třeba něco navrhl úplně jinak?

Vždy by se dalo něco měnit. Ale každá stavba má své prostorové i finanční limity. Dnes bychom například zvažovali, zda realizovat čekárnu v druhém podlaží. Ta měla sloužit ke shromáždění turistů před jejich odjezdem autobusem z města. Je dokonce vybavená informačním systémem, jež má podávat základní informace o turistických atraktivitách v Žatci a v navazujícím chmelařském regionu. Tato čekárna se zatím pro svůj plánovaný účel moc nevyužívá. Ale třeba její čas ještě přijde s místním rozvojem turistického ruchu navázaném na nominaci chmelařských památek na Seznam světového dědictví UNESCO.