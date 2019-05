Rozsáhlou sbírku současného českého moderního umění a umění mimoevropských kultur nashromáždili manželé Eva Kunstová a Petr Zeman za čtyři desítky let své sběratelské činnosti. Před třemi lety s nimi město Žatec jednalo o jejím bezúplatném převodu, manželé si ale nakonec vše rozmysleli. Loni ztroskotala podobná jednání s Ústeckým krajem. Do hry vstoupila Národní galerie, ani tato státní instituce ale nakonec smlouvu o převzetí sbírky neuzavřela.

„Neuzavření smlouvy o daru sbírky manželů Zemanových bohužel vyplynulo z náhlého úmrtí Petra Zemana. Další osud sbírky se tak stává předmětem dědického vypořádání,“ sdělila mluvčí galerie Tereza Ježková.

Sbírka je od května 2011 zaregistrována ministerstvem kultury pod názvem Florsalon. To znamená, že její vlastník s ní nemůže volně nakládat. „Aby se nerozprodala. Poznali jsme totiž několik sběratelů a hlavně jejich dědiců, kteří něco podobného prohráli v kasinu nebo rozprodali a nakoupili za to drahá auta a domy. To my nechceme. Je to čtyřicet let intenzivní práce,“ komentoval tehdy Petr Zeman rozhodnutí o registraci.

Součástí všech jednání o převzetí sbírky dosud bylo, že se vystaví v Žatci. Manželé Zemanovi původem z Prahy a Ústí nad Orlicí totiž v roce 1995 koupili dům v žateckém historickém centru a město si oblíbili.

Měla být v bývalé sušárně chmele

Podle dosavadních záměrů má být sbírka pro veřejnost vystavena v bývalém skladu a sušárně chmele na rohu Smetanova náměstí a Kovářské ulice. Několikapodlažní objekt, který se loni stal památkou, kvůli tomu za dva a půl milionu korun koupilo město. Když o převzetí sbírky jednal Ústecký kraj, dům od města za stejnou cenu koupil. Teď ho zase Žatci nabídl zpět. Zastupitelé města minulý měsíc jeho opětovné odkoupení od kraje odložili, důvodem byla výměna na postu ředitele Národní galerie. Ta je prý ale připravena o převzetí sbírky jednat dál. „Pokud to okolnosti umožní, Národní galerie ráda naváže na proběhlá jednání,“ uvedla Tereza Ježková.

„Myšlenku, aby v Žatci vzniklo detašované pracoviště Národní galerie a sbírka manželů Zemanových v něm byla vystavena, podporujeme. Pro město by to bylo zajímavé,“ řekla žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

Sbírka zahrnuje 800 předmětů hlavně z Česka a Slovenska, ale také z Německa, Španělska, Afriky i Nepálu. Dokumentuje převážně 20. století a začátek 21. století. Kolekce moderního umění obsahuje díla Josefa Čapka, Emila Filly, Otto Gutfreunda, Františka Kupky, Františka Muziky, Josefa Špály či Jana Zrzavého. Umělecká hodnota sbírky je nevyčíslitelná, finanční se odhaduje na 750 milionů korun.

Lidé v Žatci se s předměty ze sbírky mohli seznámit už několikrát. Po částech ji od září 2012 vystavuje Galerie Sladovna. Sedmá taková výstava tam skončila letos začátkem března.