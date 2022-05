Máte doma za mazlíčky mývaly, raky či veverky? Zaregistrujte je

Majitelé neobvyklých domácích mazlíčků by se měli mít na pozoru. Od začátku letošního roku totiž platí nová pravidla pro invazní nepůvodní druhy zvířat. Ta je zakázáno vypouštět, dovážet nebo převážet na území Evropské unie, uvádět je na trh, ale také držet či chovat. Pokud ale tyto živočichy v zájmovém chovu do konce roku zaregistrujete, smíte si je ponechat do konce jejich života. Povinností majitele však zůstává zabezpečit je proti úniku a zamezit jejich rozmnožování.

Veverka. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock