U většiny zvířat se počínající potíže se zuby navenek nijak neprojevují. Proto je nutná pravidelná kontrola a zapojení majitele do zubní hygieny domácích mazlíčků. Očekávaná délka života psů a koček má totiž úzkou souvislost právě se zdravím zubů.

Každodenní kontrola

Chrup zvířat byste měli kontrolovat alespoň jednou týdně, u koček klidně i častěji – tyto šelmičky jsou totiž na tvorbu zubního kamene a plaku náchylnější. Pokud pozorujete nános zubního kamene či zarudlé dásně nebo ucítíte zápach z tlamy, měli byste navštívit veterinárního lékaře, který vám poradí, jak nejlépe postupovat.

Hrozí psům i kočkám zubní choroby?

Psi a kočky, stejně jako lidé, mohou trpět rozvojem parodontálního onemocnění. Zubní kazy naopak nebývají tak rozšířené jako u lidí, nicméně můžeme se s jejich přítomností setkat také. Zubní kazy pozorujeme spíše u psů než u koček. U těch se zase častěji objevuje zubní plak a kámen. Pokud se zubní kámen nechá zajít do těžší formy, může se u zvířete objevit i zánět dásní.

„Návštěva veterinárního stomatologa je namístě v případě, že se v dutině ústní objeví známky rozvoje parodontálního onemocnění, jako je zvýšená krvácivost dásní, bolestivost, přítomnost zubního kamene,“ radí veterinářka a veterinární stomatoložka Jana Václavíková. „Majitele často do stomatologické ambulance přivádí přítomnost halitózy (zápach z dutiny ústní), což bývá také projevem přítomnosti zánětu. Bez povšimnutí by neměly zůstat ani fraktury zubů nebo například přítomnost novotvaru v dutině ústní.“

Abyste těmto problémům předcházeli, je nutné zařadit ústní hygienu do každodenní péče o zvíře. Ať už v pasivní, nebo aktivní formě. Aktivní hygiena zahrnuje pravidelné každodenní čištění zubů pomocí speciální pasty nebo gelu, které jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Pasivní forma znamená speciální pamlsky na odstranění přebytečného zubního kamene. Ačkoli je pasivní forma dentální hygieny o mnoho jednodušší, měla by být pouze doplňkem aktivní hygieny, její účinek je totiž velmi omezený.

Základem je pochopitelně správná strava, která dá zvířeti možnost mechanického čištění zubů. „Když zvíře rozkousne granuli, ze zubu se seškrábne zubní plak. Tím pádem je čištění do určité míry prováděno při každém krmení,“ říká specialistka Eva Fišerová z e-shopu SpokojenýPes.cz. Ale není to tak jednoduché! Během jídla se obrušují jen určité zuby, nikoli všechny. Je proto potřeba podávat tvrdší pamlsky na okus, kdy zvíře zapojí do kousání více zubů.

Vhodné je i manuální čištění zubů, nejlépe každý den. Pro tyto účely existují kartáčky a zubní pasty určené přímo pro zvířata.

„Abychom předcházeli rozvoji parodontálního onemocnění u psů a koček, je všeobecně doporučována dentální hygiena založená na denní bázi. Ke správnému čištění zubů je vhodné použít měkký zubní kartáček,“ říká o důležitosti manuálního čištění doktorka Václavíková.

Nezapomeňte, že zvířata při čištění zubů nevyplivnou přebytečnou zubní pastu, pouze ji spolknou. Proto nepoužívejte pasty určené pro lidi. Obsahují velmi velké množství fluoridu, který při požití může být pro mazlíčky toxický.

Než se vrhnete na důkladné čištění, začněte pomalu a postupně, aby si váš chlupatý kamarád na čistící rituál zvykl. Nejlepší metodou, jak zvíře zvyknout na pravidelné čištění zubů, je čištění nasucho. Vložte prst do tlamy a provádějte kruhové pohyby po dobu alespoň několika minut. Toto cvičení opakujte denně. Po nějaké době si váš pes zvykne a už mu vaše prsty nebo zubní kartáček v tlamě vadit nebudou. Horší je to s kočkami, které mohou být podrážděné a agresivní, pokud není vše podle jejich představ. Věnujte jim proto více času a trpělivosti.

Potraviny, které mohou zubům ublížit

Chrup zvířat můžete ovlivnit i potravou, kterou jim servírujete. K rozvoji zubních kazů přispívá například konzumace sladkých potravin, stejně jako u lidí. Proto je podávání například piškotů jako pamlsků považováno za přitěžující okolnost. „Měli bychom se vyhýbat jídlu určenému pro lidi – obsahuje totiž vysoké množství cukru a soli, které jsou pro zvířata škodlivé. Kromě kažení zubů navíc můžeme psovi nebo kočce způsobit i další potíže,“ upozorňuje na nevhodnost lidského jídla Eva Fišerová.

Kromě zubních kazů se veterináři setkávají i se zlomenými zuby nebo chrupem postiženým abrazí. Příčinou těchto potíží je často podávání nevhodných pamlsků či předmětů na hraní, jako jsou parohy, tenisové míčky nebo tvrdé tepelně upravené kosti.

Která plemena jsou nejohroženější?

U koček je kazivost zubů obecně větší, bez ohledu na původ. U psů existují plemena, která mají špatný skus, takže se některé zuby mechanicky nečistí vůbec – tam je vhodné čistit zuby manuálně kartáčkem a chrup častěji kontrolovat. Jedná se hlavně o malá a miniaturní plemena, jako jsou čivavy, yorkšírští teriéři, pudlíci, mopsi, francouzští buldočci a další.